DESAUTELS, Huguette



À son domicile, le 21 mars 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Huguette Desautels, fille de feu Jeanne D'Arc Boucher et de feu Alphonse Desautels. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Sonia (Normand Jobin); ses petits-enfants : Jessy (David Rémillard), Kelly-Ann et Anthony; son arrière-petite-fille Jessyca et une petite merveille à venir; ses frères et soeurs : Roger, feu Claudette, Donald (feu Lucette Terrasse), Denis, feu Claude, Raynald (Irène-Marie Donaldson), Roland, Gaétan, Pierre (Sandy Roberge), Linda et Clément; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/ ou à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/faire-un-don/).à compter de 13h.et de là au cimetière de Saint-Henri-de- Lévis.