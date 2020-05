CHABOT, Louisette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 mai 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Louisette Chabot, conjointe de monsieur René Gagné, fille de feu dame Jeanne D'Arc Robitaille et de feu monsieur Albert Chabot. Elle demeurait à Québec.Les funérailles seront célébrées en toute intimité. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint monsieur René Gagné; ses fils : Raynald Bisson (Lucie Lamontagne) et Daniel Bisson (Jacqueline Corley); ses petits-enfants : Alexendre (Karine Fortier) et Emrick (Laurence Roy); sa sœur feu Jeannette (feu Gilles Picard); les enfants de son conjoint : Steve Gagné, Lison Gagné, Alain Gagné, Chantal Gagné, Maureen Gagné ainsi que leurs conjoint (e)s et leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gagné et Bisson, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dignité, leur respect et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5 tél. : 418-688-0878.