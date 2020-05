DALLAIRE, Henri Paul



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mai 2020, est décédé monsieur Henri Paul Dallaire, à l'âge de 79 ans et 10 mois, fils de feu monsieur Gérard Dallaire et de feu Marie-Jeanne Lagrange. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Roy, ses fils: Marco (Manon Dorval), et Nicolas (Sophie Lessard); ses petits-enfants: Thomas et Ariane (Samuel Robitaille); ses frères et soeurs: feu Gilles (Fée Bacus), Huguette (Roland Lapointe), feu Bernard (Jeannine Ferland), feu René et Charles-Émile (Lise Larochelle); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Régis, feu Réjeanne Roy, feu Ghislaine (feu Pierre Turgeon), Carmelle (Paul-Henri Royer), feu Bertrand (Monique Rousseau), Aurore (feu Irénée Bélanger), feu Alain (feu Rita Côté), Lucie (Nancy Hudon) et Paule; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la société Parkinson Québec.