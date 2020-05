ALLARD, Guy



Au CHSLD Le Faubourg, le 17 mai 2020, à l'aube de ses 88 ans, est décédé monsieur Guy Allard, époux de feu madame Georgette Côté. Il demeurait autrefois à Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Isabelle Matte), Jacques (Manon Turcotte), Mario, Guylaine (Pierre Bisson) et Martin (Martha Ahmadi); ses petits-enfants : Laurie-Catherine, Pierre-Olivier, Jean-Sébastien, Raphaël, Félicia, Marie-Pier, Jean-Simon et Audrey; ses frères et soeurs : feu Madeleine, feu Irenée (feu Marcelle Gingras), Rolande (feu Albert Pichette), Lucette (feu Laurent Gosselin), Carmelle (feu Jean-Louis Gingras), Pierre (Louise Labbé), Françoise et Marcel; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Côté-Bélanger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 2ème étage au CHSLD Le Faubourg pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).Un enregistrement vidéo pourra permettre à la famille de voir la cérémonie en direct ou en différé via la webdiffusion sur le site https://funeraweb.tv/fr/defunts/ le vendredi 29 mai à compter de 14h.