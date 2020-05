LAMONDE, Irène Cloutier



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 18 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Irène Cloutier, épouse de feu Gonzague Lamonde. Elle était la fille de feu monsieur Gabriel Cloutier et de feu dame Bertha Beïque. Elle demeurait à St-Raphaël-de-Bellechasse et autrefois de St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (feu Christiane Gagnon, Diane Paré), Jean-Marc (France Gauthier), Marianne (Richard Boulet), France (Alcide Cantin), Germain (Marie-Andrée Poliquin), feu Fernande (Serge Mercier), Bernard (Christine Trouvé); ses petits-enfants: Félix, Hubert, Amélie, Alexandre, Karine, Guillaume, Vincent, Samuel, Molie, Audrey, Charles, Gabrielle, Matilde, Laurence, Maude et Maxime; ses arrière-petits-enfants: Marius, Béatrice, Arnaud, Florence, Félix, Étienne, Charlotte, Cédric, Julianne, Thomas, Raphaël, Louis-Philippe, Eliott, Loïc et Mia; ses frères et sœurs: feu Aline, feu Gabriel, feu Claire, Annette (feu Albert Lacroix), Lorette, Ovide (Marguerite Caron), Jeannine (feu Emilien Morin), feu Thérèse (feu Jean-Claude Marcotte), Hélène (feu Jean-Pierre Giguère), Louise (feu Réal Chartier), feu Françoise (Yves Bouthillier), Berthe, Paul (Lyse Landry) et Guy (Michelle Bourret); ses belles-sœurs de la famille Lamonde: Colette (feu Roland Meunier), feu Pauline (feu Antoni Lecomte) et feu Françoise (Victor Caron). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHLSD de Saint-Raphaël ainsi que de la Résidence Charles Couillard de Saint-Charles pour les excellents soins qu'ils ont accordés à notre chère Irène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la