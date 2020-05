BÉDARD, Georgette Paradis



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mai 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée dame Georgette Paradis, épouse de monsieur Jean-Guy Bédard, fille de feu Elena Levasseur et de feu Georges Paradis. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy, ses enfants : Hélène (Louïs Carrier), Denis (Line Sanctuaire), Josette (Bertrand Bibeau), François (France Marois), Martin (Sylvie Lapointe, Nancy (Denis Laurier), Simon; ses petits-enfants : Mélanie (David Lévesque), Bryan (Gylaine Julien, Dave (Marie-Pierre Jobidon), Kassandra, Jason (Stéphanie Simard), Cyntia (Jackie Brière), Valérie (Pascal Lechasseur), Marc-Antoine (Amélie Meunier), Mathis, Ethan, ainsi que deux arrière-petits-enfants : Lohan et Emy; sa sœur : Jeanine (feu Jean-Louis Robert); son frère : Jean-Guy (feu Cécile St-Onge). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Pierre Bédard (Cécile Alain), feu Gilles Bédard (Murray Lapointe), Louis-Marie Bédard (feu Réjeanne Petit), Laurent Bédard (feu Ghislaine Côté), Denise Bédard (Benoît Arteau), Madeleine Bédard (Fernand Carrier), Yolande Bédard (Jacques Noël), Louise Bédard (André Falardeau), Yvon Bédard (Patricia Vincent), Richard Bédard (Diane Cauchon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.