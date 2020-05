FAUCHER, Ferdinand



Ferdinand avait une personnalité joyeuse, tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son optimisme et sa générosité. Policier et pompier pendant 33 ans pour la ville de Sainte-Marie, il était très apprécié et dévoué pour sa communauté.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Ferdinand Faucher, époux de Mme Ginette Giguère. Il demeurait à Sainte-Marie.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Ginette Giguère, ses enfants: Sylvain (Lucie Faucher), Yvan et Éric (Nancy Rhéaume); ses petits-enfants: Louis-Philip (Zoé Leclerc), Marie-Hélène, Sabrina, Jason (Maude Desrosiers) et Marika (Benjamin Tousignant); ses arrière-petits-enfants: Ophélie et Joey. Il était le frère de: feu Yvon, Pauline (feu Raymond Bonneville), Jean-Guy (feu Rachel Bilodeau), Lise (feu Victorin Hébert), Cécile (feu François Larochelle), Yvette, Céline et Germain (Louise Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lorraine (Gaston Lemieux), Clément (Hélène Langevin), Réal (Lise Chabot), Noëlla (Gaston Lehoux), Denis (Claire Bisson), Adrien (Louise Lamontagne), Germain (Chantal Gilbert), Claire (Gaétan Nadeau), Raymonde (André Boily), Gaétane (René Poulin), Marquis (Lucie Faucher) et Mario (Hélène Cyr). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, ainsi que celui de l'hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons suggérés à la Maison de la famille de Sainte-Marie (Sinistrés-inondations): https://www.maisonfamillenb.com/ ou à l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec :https://iucpq.qc.ca/ seraient appréciés.