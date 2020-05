VACHON, Arthur



À son domicile, le 24 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Arthur Vachon, époux de dame Yvette Boily. Il demeurait à Vallée-Jonction. Une célébration de la parole aura lieu en toute intimité. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Harold et Josée. Il était le frère de feu Lina (feu Maurice Laflamme), feu Henri (feu Agathe Giguère), feu Rita (Réal Benoit), feu Adrien (feu Rita Nadeau), Laurette (feu Jean-Thomas Lessard), feu Irené (Monique Giguère), Aline (feu Raymond Nadeau), Florence (feu Émile Gilbert), feu Elphège (Denise Gendron), Paul-Émile (Carmen Bolduc), Réjeanne (feu Alvin McDonald) et Jacques (Martha Roy). Il était le beau-frère de feu Louiselle (feu Clermont Faucher), Bibiane (Claude Champagne), Lauréanne (Jean Dumoulin), Guymont (Denise Giguère), Jean (Louise Vachon), Jacques (Desneiges Longchamps), Simone et Pierre (Suzanne Rhéaume). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Vallée- Jonction ou à La Société Alzheimer du Canada (20, ave. Eglinton ouest, 16e étage, Toronto (Ontario), M4R 1K8): www.alzheimer.ca