Collecte des contenants consignés: RECYC-QUÉBEC imposera le retour à la normale dès le 8 juin

L’entente entre les brasseurs et les détaillants concernant la récupération des contenants consignés n’aura duré que quelques jours. RECYC-QUÉBEC a l’intention de forcer les épiceries et les dépanneurs à reprendre le système de collecte d’avant la COVID-19 dès le 8 juin.

La semaine dernière, Le Journal écrivait que le ton montait entre les détaillants et les grands brasseurs, comme Labatt, Molson et Sleeman.

Ces derniers affirmaient que leurs besoins en bouteilles pour soutenir leur production étaient «loin d’être comblés». Ils auraient envoyé une lettre, cette semaine, au gouvernement pour dénoncer cette situation.

Grâce à l’entente signée le 11 mai dernier, l’Association des Brasseurs du Québec espérait récupérer environ 1 million de bouteilles brunes par jour. Entre le 11 mai et le 22 mai, ce sont environ 2,2 millions de bouteilles qui ont finalement été ramassées.

Selon nos informations, RECYC-QUÉBEC prévoit imposer le système de collecte standard dès le 8 juin à l’extérieur du grand Montréal. Cela signifie que les détaillants devront accepter de nouveau les bouteilles et les canettes dans leur magasin.

Pour la Communauté métropolitaine de Montréal, la date fixée sera le 22 juin.

Grandes corvées

Au cours des derniers jours, de grandes corvées ont été organisées dans des stationnements où les gens pouvaient remettre leurs contenants. Certains détaillants ont aussi déboursé des sommes pour aménager des installations à l’extérieur de leur commerce pour entreposer les produits.

Le Conseil canadien du commerce de détail – Québec (CCCD) et l'Association des détaillants en alimentation du Québec refusaient jusqu’à présent que la récupération des contenants consignés se déroule à l’intérieur des commerces afin de protéger les clients et les employés.

«Les brasseurs tentent de nous faire récupérer des bouteilles qu’ils vendaient dans les bars et les restaurants. On ne peut pas livrer plus que ce que nous vendons», avait déploré, la semaine dernière, le directeur des relations gouvernementales du CCCD, Jean-François Belleau.

L’arrêt du système de consigne a entraîné «des impacts économiques importants» pour Labatt, Molson et Sleeman. Depuis le début de l’entente, ce sont près de 6 millions de contenants qui ont été récupérés.

Le 7 mai, le gouvernement avait convoqué des membres de l’industrie afin de conclure rapidement une entente pour le retour des contenants consignés, sans quoi il imposait sa solution.