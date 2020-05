Comment éliminer mon allergie à la tendresse ?

Je suis très mal à l’aise d’être comme ça, mais je suis une personne incapable de répondre aux gestes et aux paroles de tendresse et d’affection de mon cher copain. Par votre intermédiaire, je voudrais parvenir à trouver une façon de le faire. Quand vient le temps d’exprimer ce genre de sentiment, on dirait que ma bouche se verrouille à la possibilité d’émettre le moindre mot.

Nous sommes deux septuagénaires amoureux depuis plus d’une année. D’un commun accord, on ne se voit que les fins de semaine, et hormis le problème décrit plus avant, notre couple va très bien. Nous avons une belle complicité, des discussions enrichissantes, des affinités évidentes et de l’attirance l’un pour l’autre.

Il m’écrit de superbes lettres d’amour ainsi que des poèmes, car sur le plan sentimental, en matière de tendresse et d’affection, mon copain est dans une classe à part. Quand je lui ai avoué qu’aucun homme ne m’avait jamais rien écrit de si beau et touchant, il m’a répliqué « Ben essaie de le faire toi aussi car j’aimerais ça en recevoir. » J’ai pris comme excuse que je n’avais aucun talent pour l’écriture poétique. Mais j’avais honte que malgré le fait que je sois une personne cultivée et articulée, je demeure incapable de lui exprimer mon amour et ma tendresse.

Depuis quelque temps d’ailleurs il se permet certaines remarques sur mon incapacité à verbaliser et à exprimer, en gestes affectueux, mon amour et mon attachement pour lui. Le pire c’est que je fais des efforts, mais c’est comme si tous les mots que je voudrais dire et les gestes que je voudrais poser demeuraient prisonniers dans ma tête. Je suis trop cérébrale. Ma raison l’emporte sur mon cœur alors que je souhaiterais le contraire.

Je ne sais pas comment vaincre cette retenue qui contamine et intoxique mon amour pour un copain aussi tendre et aussi doux. Il fait tout pour me rendre la vie douce, heureuse et harmonieuse, pendant que mon manque de sensibilité et de sensualité le blesse, je le sais. Sa tolérance et sa patience envers moi sont grandes, et je comprends ses sautes d’humeur à l’occasion.

J’ai peur de le perdre. Ce serait un drame si ça arrivait. Venez à mon secours Louise. Je ne me souhaite pas un aussi grand chagrin dans ma vie. Comment faire en sorte de ne pas perdre cette perle d’homme sans qui ma vie n’aurait plus de sens ?

Clarisse

Je me permettrai un bref commentaire concernant la mention des sautes d’humeur de votre copain devant votre incapacité à lui rendre ses marques d’affection ainsi que ses lettres d’amour. Je voudrais lui souligner que quand on donne quelque chose à quelqu’un, on ne doit jamais s’attendre à un retour.

Pour comprendre l’origine de votre froideur, un travail de débroussaillage de votre passé serait nécessaire, et je vous le conseille. Mais comme ça risque de prendre beaucoup de temps, je vous suggère un moyen simple de faire savoir vos sentiments véritables à votre ami : faites-lui lire ce que vous m’avez écrit. Il ne pourra plus ensuite ignorer qui vous êtes fondamentalement et ce que vous ressentez pour lui.