Côte-Nord: des changements à un programme d’aide financière décriés

L’entreprise Cryopeak, qui souhaite desservir en gaz naturel liquéfié des industries de la Côte-Nord, s’estime désavantagée par des changements récemment apportés au programme d’aide financière pour la construction d’infrastructures de stockage et de regazéification.

Le président de Cryopeak, Sylvain Lambert, estime que le gouvernement du Québec a modifié les règles à la dernière minute, ce qui met en péril la saine concurrence entre les quatre entreprises dans la course.

Dans une version révisée du cadre normatif du programme d’aide financière datant du 19 février 2020, les infrastructures mobiles comme les citernes et les iso-conteneurs sont admissibles à une subvention de 65 %.

Selon Sylvain Lambert, il s’agit d’un ajout majeur et inattendu par rapport aux règles préalablement établies qui survient alors que les échanges avec les fournisseurs et les futurs clients sont avancés.

«On a proposé une solution en fonction des règles établies à l’époque, a-t-il fait savoir. Maintenant, quand les règles changent, on est mal placé pour re-procéder à une proposition de prix parce que certaines des grandes entreprises ont déjà signé des lettres d’intention envers un des quatre fournisseurs qualifiés.»

Crypeak prétend que les changements récemment apportés avantagent un seul des quatre joueurs choisis, il y a un an, par le gouvernement du Québec dans le cadre d’un appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel.

Le président demande au gouvernement de redéfinir le cadre normatif en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles, les fournisseurs, les clients et même des représentants municipaux.

M. Lambert souhaite aussi avoir la possibilité de refaire ses soumissions avec l’ajout d’une dimension maritime à son projet ce qui lui permettrait d’avoir accès à plus d’aide financière.

Au cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, on indique ne pas vouloir commenter les pourparlers entre les fournisseurs et les futurs clients.

L’attachée de presse Claude Potvin a indiqué que les changements apportés au programme d’aide financière sont issus de discussions avec les entreprises impliquées et qu’elles ont été apportées pour faciliter l’atteinte de l’objectif de desservir en gaz naturel les industries de la Côte-Nord.