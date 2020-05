COVID-19: une entreprise de Gaspé solidaire en cette période de pandémie

RIMOUSKI | Une entreprise de Gaspé ouvre les portes de sa boutique en ligne à des confrères producteurs québécois en difficulté pour les aider en ces temps difficiles de pandémie.

«Au départ, nous avons voulu aider nos collaborateurs qui se retrouvaient avec d’importants manques à gagner. Par exemple, un producteur de vinaigrette utilisant nos algues réalise 80 % de son chiffre d’affaires par la vente en salons ou en marchés publics qui sont présentement en arrêt. En plus, cela nous permet d’offrir un panier local plus complet à nos clients», explique Antoine Nicolas, président et directeur général d’Océan de saveurs, une entreprise spécialisée dans la cueillette et la transformation d’algues.

M. Nicolas précise que son entreprise fondée il y a huit ans a toujours travaillé en collaboration avec les entreprises de son secteur et d’autres horizons.

courtoisie

«Nous sommes heureux d’avoir intégré de nouveaux produits à notre boutique en ligne et d’offrir une plus large vitrine à ces producteurs qui, en cette période de crise, sont devenus des partenaires et des amis», explique celui qui est l’un des six plongeurs de l’entreprise qui emploie actuellement 12 personnes.

«Nous devions grimper à 45 employés à l’automne pour la saison des salons. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Nous avons malheureusement dû mettre cinq personnes à pied depuis le début de la pandémie», déplore-t-il.

Dans l’œil de deux dragons

Ce sont désormais près de 300 produits qui sont disponibles sur la plateforme web de l’entreprise qui a attiré l’investissement de deux dragons, le 15 avril dernier, à l’émission Dans l’oeil du Dragon.

«C’est excitant, j’ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de cette histoire. De beaux défis s’en viennent pour nous».