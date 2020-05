PICARD LESSARD, Marguerite



À l'aube de ses 106 ans, est décédée le 24 mai au CHSLD Sainte-Monique, madame Marguerite Picard, épouse de feu monsieur Georges Lessard.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole (Yvan Noël), Lise (Jean-Marc Gariépy) et Ginette (Jean-Pierre Ratté); ses petits- enfants: Frédéric Noël (Chantal Poirier), Bernard Noël (Marie-Hélène Bégin), Jean-François Gariépy (Marie-Ève Genest), Brigitte Gariépy (Éric Aubry), Geneviève Ratté (Pierre Pyun) et Simon-Pierre Ratté; ses arrière-petits-enfants: Thierry, Thomas, Ludovic, Mila, Sophie-Anne, Félix-Antoine, Sarah-Maude, Antoine, Alexandre, Benjamin, Marie et Arthur; sa belle-sœur Marguerite Ouellet, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille remercie sincèrement le personnel soignant ainsi que les bénévoles du CHSLD Sainte-Monique pour leur dévouement et les soins exceptionnels prodigués à leur mère. Un merci tout spécial est adressé à madame Nancy Genest.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, Recherche, 560 Ontario Est, Montréal, Québec H2L 0B6.