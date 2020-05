LAVOIE, Micheline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 mai 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Micheline Lavoie, épouse de monsieur Réjean Gélinas. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint- Rédempteur. Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Nancy Campbell), Claudie (Dale Lemieux) et Lyne (Jean-Sébastien Deblois); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Alexandre Gélinas, Nicolas Gélinas, Frédérick Lemieux, Christophe Lemieux, Dalio Lemieux, Charlie Lemieux, Gabrielle Lemieux, feu Maxime Lemieux, Mégane Vézina et Ludovic Vézina; ses frères et belles-sœurs: Brigitte Boisclair (feu André Lavoie), Gaston Lavoie (Paule Rouillard) et Roger Lavoie (Solange Bastien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gélinas: Louiselle (Raymond Thellend), Vital (Gisèle Labonté), Jean-Pierre (Marie Béland) et Réginald (Sylvie Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la famille. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/La famille vous accueillera auà compter de 13h.