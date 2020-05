PELLETIER, Edna Bélanger



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mai 2020, à l'âge de 87 ans est décédée madame Edna Bélanger Pelletier, épouse de feu monsieur Adrien Pelletier, fille de feu monsieur Lucien Bélanger et madame Antoinette Émond. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (France Vermette), Michel (Louise Leclerc), Carolle (Mario Bédard), feu Claude (Lucie Laflamme); ses petits-enfants : Marc, Michel, Annie, Jessica et Benoît; ses arrières petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux frères de la famille Pelletier : Marie-Anne (feu Emilien Miller), Jacqueline, Yolande (Gilles Juneau), feu Colette (Jean-Paul Letarte) ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient remercier le personnel de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins prodigués. Un remerciement spécial à sa petite-fille Annie qui a été toujours très présente auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association de votre choix.