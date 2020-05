Donnez-leur une sitcom!

Quelqu’un sait pourquoi aucun diffuseur n’a encore donné aux Grandes Crues leur propre série télé ? C’est la question qu’on se posait jeudi soir en regardant leur « spectacle virtuel » au FSTVL HAHAHA.

On parle de « spectacle virtuel », mais on devrait plutôt parler d’épisode-test. Parce qu’en entrevue au Journal la semaine dernière, Marie-Lyne Joncas et Ève Côté ne s’en étaient pas cachées : elles rêvent de transposer l’univers des Grandes Crues au petit écran, et elles allaient profiter de l’occasion pour tâter le terrain.

Moi et l’autre alcoolisé

Intitulée Qui a tué les Grande Crues ? cette heure de fiction, en grande partie écrite par Antoine Desjardins, mettait également en vedette Serge Postigo en gérant incompétent, Noémie O’Farrell (L’heure bleue) en meilleure amie aussi matante que jalouse, et Éric Robidoux (Faits divers) en chaud lapin amateur de théories du complot. Au final, ce sont toutefois les séquences entre Joncas et Côté qu’on gardera en mémoire. Ces finissantes de l’École nationale de l’humour – cuvée 2014 – méritent d’être au cœur d’une sitcom. Un genre de Moi et l’autre alcoolisé des années 2020, plus cinglant et grossier.

C’est le constat auquel on aboutit, et pourtant, la proposition du tandem était loin d’être parfaite. C’était un tantinet trop long (on aurait retranché un bon 20 minutes), ça manquait parfois de rythme (compte tenu des deux secondes de délai entre chaque réplique sur Zoom) et quelques blagues auraient mérité d’être peaufinées. Mais pour quelque chose d’aussi singulier, concocté en confinement en l’espace de deux semaines, c’était réussi. On n’a peut-être pas ri aux éclats autant qu’on l’aurait souhaité, mais on a été diverti.

Si vous faites partie des 100 000 personnes qui ont assisté au spectacle des Grandes Crues, vous savez à quel point Marie-Lyne Joncas et Ève Côté forment un duo efficace et charismatique. Vivement une comédie les mettant en vedette. Tchin-tchin !