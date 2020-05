LAMOTHE, Jean-Paul



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 14 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Lamothe, époux de feu madame Augustine Trépanier. Il demeurait à Donnacona.Monsieur Lamothe laisse dans le deuil ses filles: Carolle et Johanne; ses petits-enfants: Marika (Samuel Perreault), Brian (Gisane Berthiaume) et Francis (Marie-Michèle Dallaire). Il était le frère et le beau-frère de feu Edmour (feu Rita Fiset), feu Hervé (feu Yvette Marcheterre), Fernande (feu Jean-Guy Alain), feu Solange (Rodrigue Rivard, Francine Turcotte), feu Françoise (Raymond Careau, Marcelle Lizotte), feu Gaston (Louise Moisan); feu Jean-Paul Trépanier (feu Bérangère Lapointe), feu Cécile (feu Honorius Pelletier), feu Ferdinand (feu Adrienne Anctil), feu Etienne (feu Jeannette Hamel), feu Egide (Adrienne Gauthier), feu Jeanne-D'Arc (feu Paul-Emile Delage), feu Alexandre (feu Françoise Leclerc), feu Pauline, feu Clothilde (feu René Lamothe). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères à tout le personnel soignant (infirmières, infirmiers et médecins) de l'hôpital St- Sacrement ainsi que les infirmières et infirmiers du CLSC Donnacona pour les bons soins prodigués à notre père. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org