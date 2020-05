PILOTE, Pierre



C'est avec tristesse que la famille vous annonce le décès de Monsieur Pierre Pilote, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 14 avril 2020, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de dame Thérèse Gauthier et il demeurait à Les Éboulements.Monsieur Pierre Pilote laisse dans le deuil son épouse: Thérèse Gauthier; ses enfants: Gaétane (Gaétan), Jacques (Carole), Réjean (Sylvie), Mario, Nicole (Daniel); ses petits-enfants: Marc-André (Élodie), Pierre-Luc (Jessica), Dany, Émilie (Maxime), Steven (Fannie); son arrière-petit-fils: Joey; ses sœurs: Aline (Jean-Paul Gauthier), Marie (Maurice Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier, ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial est adressé au personnel de l'hôpital de Baie-Saint-Paul de l'UHCD pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, fonds Général. La direction des funérailles a été confiée à la