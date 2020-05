MAGUIRE, Soeur Cécile, s.s.c.m.



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus 1401, 18e Rue, Québec, le mardi 26 mai 2020, à l'âge de 75 ans et 4 mois, dont 55 ans de profession religieuse, est décédée sœur Cécile Maguire (Louise-Hélène) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Bernard, Dorchester, de monsieur Philippe Maguire et de dame Marie-Anne Drouin.Outre sa communauté religieuse, Sœur Cécile laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: Jean-Noël (Denise Larochelle), Rosaire (Martine Rhéaume), Hélène, s.s.c.m., Gérard (Nicole Breton); ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Cécile est allée rejoindre sa petite sœur Hélène, décédée à 6 mois, et qui l'a précédée dans la Maison du Père. La direction des funérailles a été confiée à la maison