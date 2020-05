BÉGIN, Jacqueline



Au C H U - C H U L, le 18 mai 2020, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Bégin, épouse de feu monsieur André Roy, fille de feu madame Rose-Anna Labrecque et de feu monsieur Ernest Bégin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Lynda, Suzanne (Jean-Guy Thibault) et Lucie (Jean-Guy Venne); ses petits-enfants : Charles, Marie-Michèle, Sarah, Catherine, Félix et Jeanne; ses arrière-petits-enfants : Tom, Agathe, Alice, Laurence et Amanda, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Champenoise ainsi que celui du CHUL pour les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie où reposent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation La Champenoise https://lachampenoise.qc.ca/fondation.php