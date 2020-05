DEBLOIS, Lorenzo



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mardi 26 mai 2020, est décédé à l'âge de 84 ans et 6 mois, monsieur Lorenzo Deblois, époux de madame Thérèse Lessard. Il était le fils de feu Léo Deblois et de feu Odile Pouliot. Il demeurait à Lac- Etchemin.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse Lessard, ses enfants: Bernard, Martin (France Leclerc), Germain (Louise Morin), Mario (feu Nathalie Goudreau, Carole Lemay); ses petits-enfants: Claudine Deblois (Michel Boudreault-Guay), Julie (Steeve Poulin) et Dominic Deblois (Valérie Paré), Simon Deblois (Kaitlyn Kelly), Chloée (Marc-Antoine Bazinet) et Alexandre Deblois (Laurianne Tardif); ainsi que ses arrière-petits- enfants: Émile, Annie-Pier, Ariane, Jérémy, Justin, Félix, Nolan, Emma, Léo et Alfred. Il était le frère de: feu Paul- Emile, Claude (Huguette Gagnon), feu Aline (feu Lorenzo Poulin), feu Ghyslaine (Yvon Noël), Jean-Louis (Lise Bolduc), Marius (Nicole Giroux), Gisèle, Camil (Line Mercier) et Diane (feu Damien Godbout). De la famille Lessard, il était le gendre de: feu Philémon Lessard (feu Marie-Anna Giguère) et le beau-frère de: feu Irène (feu Josaphat Bolduc), feu Cécile (feu Raoul Lambert), feu Aurore (feu Georges Poulin), feu Éliane (feu Gérard Maheux), feu Lorenzo (feu Thérèse Boily) et feu Jean-Émile (feu Monique Lessard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Le Belvédère du Lac de Lac-Etchemin et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.