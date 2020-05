VIGER, Marcel



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 24 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Marcel Viger, époux de feu madame Marie-Paule Lévesque. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Ses cendres seront déposées auprès de son épouse au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Viger laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Luce Delisle), Francine, Jacques (Édith Beauregard), Céline, Patrick (Chantal Delorme) et Richard (Maude Tessier-Grenier); ses petits-enfants: Guillaume et Philippe, Amélie (François Tremblay) et Mireille (Moïse Marcoux-Chabot), Andréa et Valérie, Marie (Yani Trudel), Marylou et Émile; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Alexandre et Jeanne; son frère: Roger; sa belle-sœur Lorraine Messier (feu Claude Viger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Adrienne (feu Albert Pelletier), Gilberte (feu Lucien Boissonneault), Jean-Guy (feu Dorothée Santerre) (Louisette Lévesque), Raymond (Lise Lévesque), Pauline (Roland Dionne) et Raynald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jacqueline et de feu Léopold et le beau-frère de feu Madeleine Lévesque (feu Benoît Duval) et feu Jacqueline Lévesque (feu Pierre Benoît). Un remerciement spécial au personnel du 1er étage du Centre d'Hébergement Saint-Augustin ainsi que le personnel de la Résidence de Longpré où il a résidé plusieurs années pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca