L'ancien maire de Beauport Jacques Langlois est décédé

Jacques Langlois, qui a mené les destinées de Beauport pendant 17 ans, est mort hier en après-midi.

M. Langlois a été maire de la Ville de Beauport entre 1984 et 2001. Il a ensuite été conseiller municipal de ce secteur entre 2001 et 2005.

Il a aussi occupé le poste de président de l’arrondissement de Beauport entre 2002 et 2005 et celui de chef de l’opposition officielle de 2001 à 2004 à la Ville de Québec. Il a été président de la Commission de la capitale nationale, entre 2005 et 2012. Il était notaire de formation et membre honoraire de la Chambre des notaires du Québec.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a rendu hommage à l'ancien politicien, jeudi. «Le décès de Jacques Langlois nous bouleverse profondément. La région de Québec perd un de ses leaders politiques des 35 dernières années, un homme qui a toujours eu à cœur la prospérité des citoyens de Beauport, a-t-il souligné par voie de communiqué. Même après son départ de la politique municipale, Jacques Langlois a continué à s’engager dans le service public à titre de président de la Commission de la capitale nationale du Québec pendant sept ans, où il a travaillé sur la première phase de la promenade Samuel-de-Champlain. Il aura marqué l’histoire de notre région.»

Plus de détails à venir...