Pressée de faire la lumière sur des allégations d’attouchements sexuels visant son ex-président Jacques Chagnon, l’Assemblée nationale mandatera une firme externe pour examiner sa gestion des cas de harcèlement.

Cette décision a été prise lundi lors d’une réunion extraordinaire du Bureau de l’Assemblée nationale (BAN), l’équivalent du conseil d’administration de l’institution.

Le mandat qui sera confié ne fait toutefois aucune référence explicite aux allégations ciblant M. Chagnon.

Photo d'archives, Simon Clark

Une porte-parole de l’Assemblée nationale a déclaré qu’il pourrait quand même être contacté, tout comme l’ex-politicienne belge qui l’accuse d’avoir eu un comportement déplacé à son égard.

«La firme pourra recueillir tous les témoignages qui lui sembleront utiles à la réalisation de son mandat», a dit Julie Champagne.

Employés et députés

Les consultants, qui n’ont pas encore été choisis, devront formuler des recommandations pour améliorer la politique de lutte contre le harcèlement de l’Assemblée nationale, adoptée en 2015, ainsi que ses mécanismes.

Pour y parvenir, ils pourront recevoir les «témoignages» de tous les employés, administratifs et politiques, des députés ou de tous les autres «se sentant interpellés par des situations inappropriées pouvant se dérouler ou s’être déroulées dans le contexte du travail», a indiqué le BAN dans une décision datée du 25 mai.

Ces entretiens se feront «sur une base volontaire et en toute confidentialité», précise le document qui expose le mandat à confier.

Selon Mme Champagne, cependant, le mandat ne prévoit pas de révision des plaintes passées.

La décision rendue par le BAN indique que le contrat sera donné sans appel d’offres. Sa valeur pourrait dépasser 200 000$.

«Les démarches sont en cours afin de choisir la firme qui sera mandatée pour la réalisation de ce projet. La valeur du mandat n’est donc pas encore connue», a dit Mme Champagne.

Les consultants retenus auront jusqu’au 11 décembre prochain pour soumettre leur rapport. Leurs recommandations seront transmises au comité Zéro harcèlement présidé par la troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault.

Allégations

Dans une entrevue accordée à un média belge et publiée récemment, l’ex-présidente du Parlement wallon, Émily Hoyos, a déclaré que M. Chagnon lui avait mis la main au postérieur en 2011, alors qu’elle était reçue à l’Assemblée nationale.

M. Chagnon, qui a été président de l’institution jusqu’en 2018, a nié ces allégations.

L’Assemblée nationale avait d’abord affirmé qu’aucune enquête n’était possible sur les allégations de Mme Hoyos, parce qu’elle n’avait pas déposé de plainte et que la politique de lutte contre le harcèlement en vigueur ne couvrait pas les parlementaires étrangers.

Il y a près de deux semaines, les libéraux ont demandé au BAN de faire la lumière sur des allégations visant M. Chagnon, lui-même un ex-élu libéral. Le Parti québécois avait également demandé à l’institution de se saisir du dossier.