Le golf d’abord, l’hôtel ensuite.

Fairmont Le Manoir Richelieu m’annonce l’ouverture de son terrain de golf à compter du vendredi 5 juin.

Cette ouverture comprend le terrain d’exercice, le vert de pratique et la boutique. Le terrain de golf sera ouvert tous les jours. L’ouverture se fera en pleine conformité avec les mesures dictées par les autorités gouvernementales ainsi que celles des Hôtels Accor pour assurer la santé et la sécurité des golfeurs et des employés. Les nouveaux standards opérationnels qui seront en vigueur sur le terrain de golf et à tous les points de contact tout au long du parcours des golfeurs incluront, mais ne se limiteront pas à: la distanciation physique; la limite d’une personne par voiturette à moins d’être membre de la même famille ou de résider à la même adresse; l’augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des voiturettes et de toutes les surfaces de contact; l’utilisation continue de produits désinfectants qui se sont avérés efficaces pour prévenir la transmission de la COVID-19. Des tarifs promotionnels seront offerts tout au long de la saison 2020, de même que des tarifs spéciaux pour les résidents de Charlevoix ( https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/golf/club-de-golf-fairmont-le-manoir-richelieu/ ). Quant à l’hôtel, le Manoir Richelieu, sa réouverture devrait se faire sous peu. Sur la photo, le spectaculaire trou numéro 1 du parcours St-Laurent.

Boucle d’oreille de l’espoir

Mia Bijoux a remis récemment la somme de 160 000$ à Leucan, en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille, dans le contexte de la campagne de la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan. Pour chaque paire de boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan vendue, 20$ étaient remis à Leucan. Au total, ce sont 8000 paires de boucles d’oreilles qui ont été vendues à travers le Québec. Leucan tient à remercier Mia Bijoux, les ambassadrices, les jeunes porte-parole Leucan et tous les fidèles clients qui ont achetés la boucle d’oreille. Sur la photo, de gauche à droite: Kim Labrecque, directeur général de Mia Bijoux; Mélissa Robert, coordonnatrice web marketing chez Mia Bijoux, et Nathalie Matte, directrice provinciale au développement philanthropique à Leucan région Québec. (Photo Mia Leucan remise de chèque 2020)

La Coupe Memorial

En souvenir, le 28 mai 2006. Menés à l’offensive par Alexander Radulov, à la défensive par Marc-Édouard Vlasic, inspirés par les prouesses du gardien Cédrick Desjardins et dirigés par Patrick Roy, les Remparts de Québec remportent la coupe Memorial, symbole de la suprématie canadienne au hockey junior, en défaisant les Wildcats de Moncton par le pointage de 6 à 2. Il s'agissait de la deuxième coupe Memorial de leur carrière. Ils avaient remporté celle de 1971, alors que Guy Lafleur faisait partie de l’alignement.

Anniversaires

Benito Terzini (photo), ex-propriétaire du Café de la Paix du Vieux-Québec, 72 ans... Zachary Fucale, gardien de but dans la ECHL (Fort Wayne), 25 ans... David Perron, attaquant des Blues de St. Louis (LNH), 32 ans... Patrick Groulx, humoriste et chanteur québécois, 46 ans... Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 51 ans... Kylie Minogue, chanteuse australienne, 52 ans... Sylvain Tremblay, conseiller publicitaire senior à CHOI Radio X et à POP 100.9, 52 ans.

Disparus

Le 28 mai 2019. Carmine Caridi, 85 ans, acteur de film et de télévision américain connu pour avoir joué dans Le Parrain 2 et Le Parrain 3... 2018. Serge Dassault, 93 ans, patron du groupe aéronautique Dassault, chef d'entreprise, patron de presse (Le Figaro) et ancien sénateur (Les Républicains)... 2017. Jean-Marc Thibault, 93 ans, acteur français... 2016. Bryce Dejean-Jones, 23 ans, joueur de la NBA (Nouvelle-Orléans)... 2015. Steven Gerber, 66 ans, compositeur américain de musique classique... 2011. Alys Robi, 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise... 2010. Robert Middlemiss, 75 ans, député libéral dans Pontiac en 1981 (jusqu’en 2003)... 2009. Marcel Béliveau, 69 ans, animateur québécois (Surprise sur prise)... 1994. Julius Boros, 74 ans, golfeur professionnel... 1988. Sy Oliver, 77 ans, trompettiste de jazz, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur...