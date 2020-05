Les deux pieds dans la même bottine

Il y a deux certitudes, au Québec.

Pas trois : deux.

L’hiver, il fait froid et il y a des tempêtes de neige.

L’été, il fait chaud et il y a des canicules.

Si tu ne sais pas ça, tu n’as jamais mis les pieds au Québec.

Ou tu travailles au ministère de la Santé.

Pas besoin d'être Einstein

Qu’on se retrouve Gros-Jean comme devant face à l’imprévu est une chose.

Après tout, comme le mot l’indique, l’imprévu est imprévisible.

Mais qu’on se fasse prendre les culottes baissées par un événement qui se produit CHAQUE ANNÉE est incompréhensible.

Savez-vous ce que j’ai acheté au mois de février ?

Un ventilateur. En prévision de l’été.

Parce que l’été, au Québec, il fait chaud.

Et savez-vous ce que j’ai acheté, l’automne dernier ? Une pelle et des chaînes pour me sortir des bancs de neige.

Parce que l’hiver, au Québec, il neige.

Pas besoin d’être Einstein pour penser à ça !

C’est le degré zéro de la préparation !

Tu vis à trois mètres d’une rivière ? Tu t’achètes des sacs de sable en prévision des inondations printanières !

Parce qu’au printemps, la glace fond et le niveau de l’eau monte !

Mais non, on est au Québec...

Ici, ça prend un incendie dans une résidence pour personnes âgées pour qu’on se dise : « Hey, sais-tu, ça serait une bonne idée d’installer des gicleurs dans les résidences ! »

Et ça prend deux personnes âgées mortes de froid à trois pieds de la porte d’entrée de leur résidence pour qu’on se dise : « Hey, sais-tu, ça serait une bonne idée qu’on surveille qui entre et qui sort dans les résidences ! »

Cibole !

Opération nez rouge

En 2018, 90 personnes sont mortes lors d’une canicule au Québec.

Pas en 1918 : en 2018.

Il y a DEUX ANS !

Et vous me dites qu’il manque encore de climatiseurs dans certains CHSLD et certains hôpitaux ?

Crime, qu’est-ce que ça va vous prendre pour que vous bougiez ! Quatre-vingt-dix morts, c’est pas assez ?

Mais on a eu assez d’argent pour acheter des toutous en forme de phoques pour amuser les vieux ! Ça, on y a pensé !

C’était une urgence ! Ça prend des toutous, pis vite ! Arrangez-vous pour me trouver des toutous !

Et des clowns !

Rien de mieux qu’un nez rouge pour te faire oublier le fait que tu n’as eu qu’un bain cette semaine, que tu manges de la chnoute en poudre et que tu macères dans ta merde depuis 12 heures !

Un plan pour... juin ?

Vous vous demandez pourquoi la situation est si horrible dans les CHSLD ?

On n’est même pas foutu d’acheter des climatiseurs en prévision de l’été !!!

« Oui, mais on avait un plan pour juin ! »

Allo ????

C’est comme dire : « On a travaillé sur un plan de déneigement, mais il ne sera prêt qu’au mois de janvier ! »

Mais ça fait rien, grand-maman : regarde le beau dessin d’arc-en-ciel que je t’ai apporté !

Si j’étais Denys Arcand, je prendrais ma retraite.

Plus besoin de faire des films : la réalité ressemble à un film de Denys Arcand !

Pathétique...