Les Québécois préféraient vivre en banlieue... avant la pandémie

Près de la moitié des Québécois souhaitaient vivre en banlieue, selon un sondage effectué avant la pandémie et publié jeudi pour le compte de Remax Québec.

Quarante-six pour cent des 1400 répondants au sondage réalisé dans les deux dernières semaines de mars ont indiqué vouloir vivre en banlieue, alors que 28% préfèrent la ville et 21% la campagne.

Remax Québec sonde les Québécois tous les six mois afin de prendre le pouls du marché immobilier. Même si le sondage a été fait avant la pandémie, les résultats seront significatifs pour le réseau d’agents immobiliers.

«Nous avons choisi de ne pas modifier la date de l’enquête, puisque la réalisation de la deuxième phase du sondage, cet automne, nous permettra de mesurer l’impact de la pandémie sur les intentions d’achat ou de vente d’une propriété des Québécois», a déclaré par voie de communiqué Sylvain Dansereau, vice-président directeur de l’entreprise.

Le sondage a également révélé que 58% des acheteurs sont prêts à décaler leur achat s’ils ne trouvent pas un logement qui leur sied. Ils sont toutefois 40% à vouloir acheter dans les cinq prochaines années.

Ce qui pousse les vendeurs à mettre leur domicile sur leur marché est, dans 58% des cas, la recherche d’un plus grand terrain, et, dans 55% des cas, d'une plus grande maison.

Le sondage a été réalisé par Léger entre le 17 et le 29 mars, auprès de 1400 résidents de six régions du Québec. La marge d’erreur est de 2,6%, 19 fois sur 20.