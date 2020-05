L’ex-politicien André Boisclair accusé d’agression sexuelle armée avec un tiers

L’ex-politicien André Boisclair vient d’être accusé d’agression sexuelle armée et avec la participation d’un tiers, pour un événement qui serait survenu à Montréal en janvier 2014.

« Le ou vers le 8 janvier 2014, à Montréal, [...] en agressant sexuellement [la victime], a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne », peut-on lire dans le mandat d’arrestation visé signé par une juge de la Cour du Québec, ce jeudi.

André Boisclair, 54 ans, fait face à deux chefs d’accusation, toute sur la même victime qui n’est identifiée dans le mandat que par ses initiales.

Comme il s’agit d’un mandat visé, cela signifie que l’ex-chef du Parti Québécois de 2005 à 2007 devra se rendre au poste de police à une date non déterminée afin de prendre ses empreintes digitales, pour ensuite se présenter à la cour.

À ce stade-ci, il ne risque pas d’être placé en détention préventive.

Selon nos sources, le SPVM a appris en fin de journée mercredi que l’ancien député de Gouin et de Pointe-aux-Trembles allait faire l’objet de ce mandat visé. Le cabinet du premier ministre François Legault aurait aussi été mis au courant de l’éventuelle arrestation de son ancien collègue péquiste.

Le SPVM, le bureau du Premier ministre et le Directeur des poursuites criminelles et pénales ont refusé de confirmer ces informations.

Ligne raccrochée

Lorsque notre Bureau d'enquête l'a joint au téléphone, M. Boisclair a raccroché la ligne immédiatement après que nous nous soyons identités.

Nos appels à son bureau sont aussi restés sans réponse. André Boisclair est maintenant lobbyiste pour l'Institut de développement urbain du Québec.

En 2018, Boisclair avait plaidé coupable d’avoir refusé de se soumettre à un alcotest et d’entrave, pour un événement qui était survenu en novembre 2017 à Québec. Il avait écopé d’une amende de 2000 $ et d’une interdiction de conduire d’une durée d’un an. Il s’en était toutefois sorti avec une absolution inconditionnelle pour le chef d’entrave.

Cette fois, s’il est reconnu coupable au terme d’un procès, il risque un maximum de 14 ans d’incarcération. Il n’y a toutefois pas de minimum.