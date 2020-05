Libertés des citoyens: le Canada s’inquiète pour Hong Kong

En compagnie des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, le Canada a critiqué jeudi l’imposition d’une loi à Hong Kong par le gouvernement communiste chinois qui réduirait son autonomie et les libertés de ses citoyens.

«L’imposition directe par Pékin à Hong Kong de sa législation en matière de sécurité nationale, outrepassant les institutions de Hong Kong et au mépris de l’article 23 de la Loi fondamentale, réduirait les libertés du peuple Hong Kong et, ce faisant, éroderait considérablement l’autonomie et le le système qui l'a rendu si prospère», ont fait savoir ces quatre pays dans une déclaration commune.

La loi proposée qui vise à mater le vaste mouvement exigeant plus de démocratie à Hong Kong viole l’accord de rétrocession de l’île par les Britanniques en 1997 et le cadre accepté par l’État chinois "d’un pays, deux systèmes", selon les quatre alliés.

Cette législation ouvrirait aussi la voie à des poursuites «pour des crimes politiques, et sape les engagements existants pour protéger les droits des habitants de Hong Kong - y compris ceux énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels», ont ajouté le Canada et ses trois pays amis.

Ils soulignent aussi que cette initiative risque d'exacerber «les profondes divisions qui existent déjà au sein de la société de Hong Kong».

Cette sortie survient à la suite de la décision des États-Unis de révoquer le statut spécial accordé à Hong Kong en raison de l'érosion des libertés dans l'ex-colonie britannique. Cette décision a été qualifiée de «barbare», jeudi, par le ministère chinois des Affaires étrangères.

La tension est vive entre la Chine et les États-Unis, notamment en matière de commerce.

Le Canada a fait les frais de la colère chinoise dans le dossier de Meng Wanzhou, la vice-présidente et directrice financière de Huawei Meng, qui a été arrêté à la demande des Américains à Vancouver en décembre 2018 pour une question de fraude. Détenue à domicile, la Chinoise tente à tout prix d’éviter son extradition aux États-Unis pour y être jugée.

Pékin a critiqué le Canada pour son arrestation et a lancé des représailles, notamment en détenant deux Canadiens, Michael Kovrig et de Michael Spavor, depuis plus de 500 jours, et en bannissant des produits agroalimentaires canadiens.