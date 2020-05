MLS: on passe aux entraînements en petits groupes

La Major League Soccer (MLS) a annoncé jeudi qu'elle passait des exercices individuels aux entraînements en petits groupes.

Toutefois, elle a précisé que cela peut être possible seulement si c'est permis par les autorités de la Ville. En date de mercredi, le Fire de Chicago, le D.C. United et les Earthquakes de San Jose ne pouvaient toujours pas recommencer les entraînements individuels.

Les séances auxquelles les athlètes participeront sur une base volontaire leur permettront «d'effectuer des exercices physiques et techniques en petits groupes tout en respectant des protocoles d'éloignement physique, y compris au sein des groupes», a précisé l’Impact de Montréal dans un communiqué.

Aussi, les contraintes et les demandes de la ligue seront strictes. Chaque club devra fournir un plan à la MLS : celui-ci devra être approuvé par le personnel médical de l’équipe et les experts locaux en matière de maladies infectieuses. Pour ce qui est des entraînements, ils devront avoir lieu à l’extérieur. Les installations intérieures resteront inaccessibles, sauf pour les blessés et le personnel médical, ainsi que ceux ayant besoin d’un traitement ou de soins ne pouvant être prodigués à la maison.

Les formations pourront diviser la surface de jeu en deux moitiés égales au maximum et affecter un groupe à chaque terrain complet ou moitié de terrain.