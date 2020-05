Plus de 100 spectacles cet été avec musiparc

Il y aura des concerts musicaux cet été, au Québec. Alors que la Santé publique vient de donner le feu vert à des prestations dans des ciné-parcs, Gestev et Musicor Spectacles annoncent la série musiparc qui présentera 100 spectacles, pour des gens dans leurs voitures, dans cinq villes de la province.

Même si le déconfinement a commencé depuis quelques jours à travers le Québec, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. La série TD musiparc présenté par Vidéotron proposera ainsi des concerts dans des sites extérieurs qui peuvent accueillir jusqu’à 350 voitures par soir. Les villes qui ont embarqué dans le projet sont Québec, Mercier, Bromont, Mirabel et Gatineau.

« Ces concerts live permettront au public de vivre une expérience unique où de nombreux artistes québécois offriront des performances sur une scène de grande envergure, appuyés par deux écrans LED, tout en respectant les consignes gouvernementales », a-t-on pu lire par communiqué.

Une douzaine d’artistes ont confirmé leur présence à ces spectacles pour le moins originaux : Marc Dupré, Bleu Jeans Bleu, 2Frères, The Lost Fingers, France D’Amour, Kaïn, Guylaine Tanguay, Dany Bédar, Ludovick Bourgeois, Brigitte Boisjoli, Marc Hervieux, Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin.

Mesures d’hygiène

« Comme la musique est le meilleur moyen de se rapprocher du bonheur, de redonner de l’énergie et d’assouvir ce désir des autres, j’aurai le privilège de jouer cet été dans le cadre des tournées musiparc. On n’attend que le public pour exploser de joie et de rock’n roll! » a déclaré France D’Amour.

La Santé publique a approuvé ces événements à condition de respecter plusieurs mesures d’hygiène et de sécurité. Parmi celles-ci : la distanciation physique de deux mètres entre les voitures sera obligatoire, seules les personnes à bord d’un véhicule seront autorisées (pas de spectateurs à pied ou à vélo, les motos seront acceptées), tous les occupants du véhicule devront être membres du même ménage, il faudra se laver les mains avant et après être allé aux toilettes.