Ruse et impudeur du ministre Fitzgibbon!

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, a froissé les artistes, vendredi dernier, par un point de presse à la « limite de l’insulte », pour reprendre les mots de la metteuse en scène Brigitte Haentjens.

Froid comme une lame, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, a remué le couteau dans la plaie sans aucun état d’âme en annonçant, hier, en toute impudeur, un « prêt » de 275 millions de dollars au Cirque du Soleil.

Avec moins que cette somme, le gouvernement Legault aurait pu assurer la survie de tous les arts vivants jusqu’à la fin de la pandémie. Il aurait pu ainsi sauver autant d’emplois, sinon plus, qu’en comptait le Cirque à Montréal lorsqu’il a fermé boutique brutalement le 14 mars.

Le ministre Fitzgibbon a la mémoire courte. Le 4 février, il avait déclaré à l’émission La joute, à LCN, que dans l’affaire de la C Series, « la compagnie Bombardier avait eu les yeux plus gros que le ventre... et des ambitions plus grandes que ses moyens ». Malgré qu’il puisse rendre exactement le même verdict pour le Cirque du Soleil, il n’a pas hésité à forcer Investissement Québec à lancer une nouvelle bouée de sauvetage à l’entreprise en perdition.

UN « DEAL » MYSTÉRIEUX

Bombardier avait au moins pour elle la qualité d’être une société québécoise. C’est loin d’être le cas du Cirque du Soleil. Il n’est québécois que par la fesse gauche. Vingt pour cent seulement appartiennent à la Caisse de dépôt.

Selon ce que François Legault a dit à son point de presse d’hier midi, le « prêt », concocté par Fitzgibbon, serait si rusé qu’il pourrait assurer, à terme, que le Cirque du Soleil redevienne propriété québécoise. Le sourire en coin de monsieur Legault et son ton entendu pouvaient laisser croire que son ministre a roulé les propriétaires du Cirque dans la farine. Si tel est le cas, il faut déplorer que Pierre Fitzgibbon n’ait pas été au gouvernement lorsque Bombardier, RONA et d’autres fleurons québécois ont piqué du nez.

J’espère que ce nouvel argent « public » servira à ressusciter les spectacles du Cirque du Soleil. Connaissant la gourmandise des fonds étrangers et l’insidieuse ingéniosité des hauts dirigeants d’entreprise (qu’on pense seulement à Alain Bellemare qui a quitté Bombardier les poches pleines), il se peut fort que notre argent serve plutôt à rembourser des intérêts, à fermer la gueule des créanciers trop pressés et à garder les salaires de la direction au plus haut niveau.

LE CONFESSIONNAL PUBLIC IDÉAL

Par chance, comme c’était, dimanche dernier, la dernière émission de Tout le monde en parle, ni les uns ni les autres n’auront à leur disposition ce complaisant confessionnal pour nous faire avaler des couleuvres. À moins que le brave Michel Nadeau ait un sursaut d’énergie avant de prendre ses vacances de l’Institut sur la gouvernance !

L’empressement inusité qu’a mis le ministre Fitzgibbon pour courir à la rescousse du Cirque du Soleil n’a fait qu’accentuer l’inertie relative de la ministre Nathalie Roy. Elle aussi est venue à TLMP le 26 avril. Un sourire étudié sur les lèvres, avec candeur et force gestes, elle a noyé le poisson dans une logorrhée qui ne nous a rien appris, si ce n’est que la culture est très chère à son cœur.

La culture est aussi la priorité du gouvernement, répète-t-elle. Mais c’est la cinquième ou la septième seulement.