Seulement 58% des demandes seront satisfaites pour les camps de jour à Lévis

La Ville de Lévis se dit contrainte de refuser des enfants lorsqu’elle ouvrira ses camps de jour à partir du 29 juin.

«On sera en mesure de desservir 58% de ce qui a été demandé par nos citoyens. Dans les 10 grandes villes au Québec, on est dans celles qui s’en tirent le mieux. La pression est très forte parce qu’on a juste 50% de capacité», a expliqué le directeur de la vie communautaire, René Tremblay, jeudi matin, en point de presse.

Selon lui, «toutes les Villes du Québec vont refuser des enfants cet été» à cause des règles de distanciation sociale et des changements de ratio moniteurs/enfants qui seront en vigueur.

Lévis est en processus «intensif» de recrutement des moniteurs, a ajouté le maire Gilles Lehouillier. Cet été, la municipalité dit avoir besoin d’au moins 210 moniteurs, contre 300 l’an dernier. Dans le contexte de la COVID-19, les demandes d’inscription seraient malgré tout moindres cette année à cause des craintes de plusieurs parents d’envoyer leurs enfants aux camps de jour, a-t-on expliqué.

La semaine dernière, Lévis disait avoir vendu 4400 semaines de camps de jour pour l’été 2020. Quelque 3259 semaines étaient toujours «en attente».

20 millions$ pour les parcs et les espaces verts

D’autre part, et dans le but de relancer l’économie locale, Lévis a annoncé des investissements de près de 20 millions$ pour la modernisation et la rénovation de plusieurs parcs et d’espaces verts.

Un tout premier parc canin sera aménagé au parc de la Halte sur le chemin de Charny à partir du mois de septembre. Lévis travaille, en parallèle, à la mise en place de deux autres parcs canins, soit un par arrondissement, dans les prochaines années.

Un nouvel organisme sera par ailleurs créé pour gérer les 40 terrains de tennis de Lévis. Cela permettra de changer la situation actuelle que le maire Lehouillier qualifie lui-même de «free-for-all».

La populaire Fontaine du Quai Paquet sera ouverte à partir du 19 juin. La municipalité veillera à ce que les consignes de distanciation sociale soient rigoureusement respectées.