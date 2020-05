Trois cas sur le chantier du REM

Trois employés du chantier du Réseau express métropolitain (REM) à Montréal ont désormais contracté la COVID-19.

« Ils ne sont pas reliés à celui de la semaine dernière, ce sont plutôt des cas isolés », assure par courriel la porte-parole du consortium NouvLR, Eve Chalifour.

La semaine dernière, un premier cas positif avait été détecté chez un employé qui travaillait dans une roulotte. Ses six collègues s’étaient ensuite isolés de façon préventive à la demande du consortium.

Mme Chalifour rappelle que près de 1500 personnes sont à pied d’œuvre sur les chantiers de NouvLR pour construire le REM, un vaste trajet de train électrique.

Pas de portrait clair

Elle ne qualifie pas non plus les nouveaux cas de foyers d’éclosion.

Plus d’un mois après la reprise des travaux de construction, après l’arrêt imposé par le gouvernement, les autorités ne disposent pas d’un portrait clair des infections sur les chantiers.

Ni la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, ni la santé publique de Montréal ne les comptabilisent, ont-elles confirmé au Journal.

« C’est un problème », relate le responsable en santé et sécurité au travail pour le syndicat FTQ-Construction, Simon Lévesque.

Pas de transparence

« Il n’y a pas vraiment de transparence, remarque-t-il. On le sait de bouche à oreille [...] ou des chantiers nous annoncent qu’il y a un cas, mais on ne peut pas nous dire où, on ne sait pas qui a été retiré du milieu de travail. »

Il devient alors impossible de faire le suivi, d’assurer que les recommandations de la santé publique sont appliquées et d’informer les travailleurs de leur droit, précise-t-il.

« On joue beaucoup sur la confidentialité, mais ça peut jouer des tours », dit M. Lévesque, qui ajoute recevoir des appels de travailleurs inquiets sur les chantiers.