Une indignité parmi trop d’autres

À chaque première canicule, c’est la même histoire. Gouvernement après gouvernement, on laisse des milliers de personnes aînées en CHSLD, donc en perte lourde d’autonomie, sans climatisation dans les chambres.

À chaque première canicule, c’est le même refrain. On dit que plusieurs immeubles sont trop « vétustes » pour climatiser les chambres. On sait pourtant que c’est faux.

La palme d’or de la bouffonnerie revient toutefois à l’ex-ministre Gaétan Barrette. En juillet 2016, se disant incapable de climatiser les édifices plus anciens, il lançait cette bulle d’absurdité : « Vous imaginez la somme de travaux que ça occasionnerait ?

Est-ce que je peux sortir 500 personnes d’un CHSLD pour mettre en place la climatisation ? »

Aires communes ?

On nous dit aussi que dans les CHSLD, il y a des « aires communes », climatisées ou déshumidifiées. Les employés y « réunissent » des résidents quelques heures par jour.

Or, même avant la pandémie – qui rend en plus cette pratique dangereuse pour la contagion –, ces aires communes étaient déjà une insulte à ces aînés et ces adultes handicapés très vulnérables. Les résidents ne forment pas un troupeau. Ils ne dorment pas et ne vivent pas dans une « aire commune ».

Au Québec, comme le rapportait hier Le Journal, quatre chambres sur cinq ne sont pas climatisées. C’est 24 500 femmes et hommes sur 30 500. Ça, c’est l’héritage brutal de l’inertie crasse des gouvernements passés.

Crever de chaleur

Depuis bien avant la pandémie, des milliers de personnes hyper fragiles ont été laissées à crever de chaleur, dans tous les sens du terme. Combien de ministres, tous partis confondus, auraient laissé leur mère ou leur père frire dans sa chambre comme un calmar ? Poser la question, comme on dit.

La crise de la COVID-19 expose au grand jour de nombreuses indignités imposées depuis longtemps aux Québécois les plus fragiles. Ne pas leur fournir de chambres climatisées en est une parmi trop d’autres.

Il faut que ça change.