Une première terrasse à ciel ouvert à Drummondville

Drummondville est la première ville à transformer une parcelle de son centre-ville en terrasse géante où les gens pourront manger un repas provenant d’un restaurant du coin et consommer de l’alcool.

« On a installé des tables à pique-nique autour de la place Saint-Frédéric et la consommation d’alcool, avec un repas seulement, sera permise à cet endroit », a expliqué le maire Yves Grondin.

Avec ce projet, Drummondville souhaite donner un coup de main aux restaurateurs, qui ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir leur salle à manger.

Du vendredi au dimanche, entre 12 h et 22 h, les citoyens pourront commander un repas et un verre dans un restaurant afin de profiter de la terrasse nouveau genre.

Pour l’occasion, la rue Heriot ainsi que les rues entourant la place Saint-Frédéric seront piétonnes.

« Les gens vont vivre l’expérience, comme si les terrasses étaient ouvertes, a rapporté M. Grondin, en indiquant que la ville ajustera son projet selon les directives de la santé publique.

« On ne vise pas de grandes foules. Ce sont vraiment les clients qui seront autorisés à manger dans cette grande place publique », a-t-il précisé. Des employés seront sur place pour nettoyer et assurer le respect de la distanciation physique.

Les restaurateurs se réjouissent

Cette idée a d’abord été proposée par Connexion Centro, un organisme qui a comme mission de dynamiser le centre-ville de Drummondville. « Notre but était de faire bouger les choses pour relancer l’économie et aider ces commerces qui seront parmi les derniers à rouvrir », a expliqué le cofondateur Alex Faucher.

Les restaurateurs qui offrent des repas pour emporter se réjouissent de cette initiative.

« Nous sommes très enthousiastes. Ça va refaire tourner la roue », a lancé Vicky Boisvert, directrice de L’Établi brasserie urbaine qui s’est convertie voilà trois semaines aux repas pour emporter.

« C’est vraiment une bonne idée ! Ça va nous donner un bon coup de pouce. Nous sommes chanceux d’avoir une équipe proactive qui est à notre écoute », a confié la propriétaire du Resto La Muse, Julie Arel, qui a également adapté son modèle d’affaire au confinement.

Ailleurs dans la province, Trois-Rivières et Shawinigan planchent sur un projet semblable. Les deux villes souhaitent installer des terrasses sur la voie publique. Il ne manque que le feu vert de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et de la santé publique.