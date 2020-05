5 activités interdites aux agences de recouvrement

Guylaine Houle, syndic autorisé en insolvabilité, rappelle que, même si les gens peuvent avoir certaines craintes quand ils doivent faire affaire avec une agence de recouvrement, ils ont toujours des droits.

«La peur du consommateur est probablement le plus grand pouvoir des agences de recouvrement. Les gens qui sont endettés ont toujours les mêmes droits qu’ils avaient avant. Même si certains individus les menacent, on ne fait pas de la prison, au Canada, parce qu’on a une dette avec une institution financière, à moins d’avoir fait une chose complètement criminelle», a indiqué Mme Houle, de la firme Pierre Roy & Associés, lors de sa chronique hebdomadaire avec Mario Dumont, jeudi.

Elle ajoute que le rôle d’une agence de recouvrement est d’obtenir des paiements sur la dette d’un créancier.

«C’est tout à fait légitime. L’institution financière a le droit d’engager quelqu’un pour faire du recouvrement», a-t-elle indiqué.

Ce que les agences de recouvrement ne peuvent pas faire

Mme Houle a toutefois énuméré certaines activités interdites aux agences de recouvrement.

Elles ne peuvent pas négocier avec tous les créanciers d’une personne endettée. Seulement un syndic peut le faire. Elles ne peuvent pas recevoir des sommes et «payer trois ou quatre créanciers». Elles ne peuvent pas engager des procédures judiciaires contre un individu. Elles ne peuvent pas communiquer avec les gens en dehors d’une plage horaire bien définie (du lundi au samedi, entre 8h et 20h). Elles ne peuvent pas non plus le faire lors d’une journée fériée, et tout contact doit être fait par écrit. Elles ne peuvent pas menacer une personne de parler à son entourage. Elles ne peuvent pas parler à un employeur.

