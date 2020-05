GAGNON, Florian



Le 25 mai 2020, est décédé au Jardin de MesAnges, à l'âge de 83 ans et 4 mois, M. Florian Gagnon époux de feu Mme Marthe Fradette, fils de feu M. Émile Gagnon et de feu Mme Yvette Lalancette. Il demeurait à Alma, autrefois de Québec.Son dernier repos sera au cimetière La Souvenance. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Yvon Bergeron) et Steeves; ses petits-enfants: Véronique Bergeron (Sébastien Chouinard), Josée Bergeron (Jonathan Blouin), Micaël (Katherine Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Chloé, James, Xavier, Hugo, Félix, Ève, Edward, Félicia; ses frères et sœurs: Fleurette, Peggy (feu Benoit Savard), Clermond (Huguette Langlais), Ghislain (Danielle Douville), feu Émilien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fradette: feu Aurélien, feu Huguette, feu Fabienne (Benoit Larouche), André (Francine Lapointe), feu Rita (feu Jean-Yves Germain), feu Gérard; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire don à Soli-Can Lac-St-Jean Est (1540, boulevard Auger Ouest, Alma, QC G8C 1H8 Tél : (418) 662-8306) (https://solican.org). Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Florian Gagnon et partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.complexefuneraireberubeetfils.com