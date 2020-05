Aide à domicile: une Sherbrookoise de 94 ans qui souhaite demeurer à la maison

SHERBROOKE – La situation dramatique dans les résidences pour aînés en fait réfléchir plusieurs sur leur avenir. TVA Nouvelles a rencontré une dame de 94 ans de Sherbrooke qui reçoit de l'aide à domicile. Sans cette aide précieuse, elle devrait habiter en établissement.

Thérèse Lacroix et la préposée d'aide à domicile Évelyne passent deux jours par semaine ensemble depuis huit ans. Pour la dame de 94 ans, l'aide à domicile va bien au-delà des tâches ménagères et des soins. Elle est devenue une amie avec qui elle passe le temps, discute et joue à des jeux de société.

«Je suis bien à la maison! Prise seule en résidence, je n'aimerais pas ça», a témoigné Mme Lacroix, vendredi, à la caméra de TVA Nouvelles.

La présence de la préposée à domicile sert aussi de répit aux filles de Mme Lacroix, qui remplissent le rôle de proches aidantes.

Actuellement, 100 000 Québécois reçoivent de l'aide à domicile. Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile du Québec demandent plus de reconnaissance de la part du gouvernement Legault.