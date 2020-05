Cinq bons vins à moins de 20$

Rien de mieux pour attaquer la belle saison que des vins de soif offerts à bon prix.

Ces derniers se distinguent par leur « buvabilité », une expression certes dérivée de l’anglais (drinkability), mais qui désigne bien ce qu’on entend par un vin qui se boit vite et facilement. En plus d’être abordables, ces vins sont largement répandus dans le réseau de la SAQ, certains en ligne, mais avec la crise de la COVID-19, les stocks fluctuent rapidement. Bref, vérifiez sur SAQ.com avant de vous déplacer.

Buvez moins. Buvez mieux.

Bonpas, Grande Réserve des Challières blanc 2018, Luberon

Photo courtoisie

France 13 %

3 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 14056515

La régularité des vins de la maison Bonpas est remarquable, ce qui explique pourquoi ils apparaissent souvent dans ces pages comme d’excellents rapports qualité/prix. C’est encore le cas avec ce blanc rhodanien à base de quatre cépages typiques : clairette, grenache, ugni blanc et rolle. Bien parfumé avec des tonalités de poire, de pêche et de lilas. La bouche, passablement riche sans être molle, offre une finale tout en fraîcheur. À ce prix, on serait fou de s’en passer !

Telmo Rodriguez, Basa 2018, Rueda

Photo courtoisie

Espagne 13 %

1,5 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 10264018

Formé chez de grands producteurs en France (Cos d’Estournel à Bordeaux, Chave dans le Rhône et Trévallon en Provence), Telmo Rodriguez est un vigneron talentueux qui s’applique maintenant à mettre en valeur les cépages d’Espagne. Ici, verdejo et une touche de viura (macabeo) sont vinifiés en cuve inox. Ça donne un blanc vif et salivant, nuancé avec des notes herbacées, d’agrume, et une touche de basilic. À siroter bien frais et sans retenue pour affronter la chaleur de l’été.

Domaine Gayda, T’air d’Oc 2018, Pays d’Oc

Photo courtoisie

France 13,5 %

1,7 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 14092727

Du glouglou à tout petit prix qui nous vient du Pays d’Oc, dans le sud de la France. Un assemblage dominé par le grenache et complété par la syrah. Environ 1/3 des raisins subissent une macération carbonique, comme on la pratique souvent dans le Beaujolais, ce qui apporte un supplément de fruit au vin. Le résultat est convaincant avec un nez de cerise, de violette et d’épices douces. La bouche est ronde, tendre avec des tanins coulants. À servir frais (autour de 14-15 °C ou une bonne heure au frigo).

Château du Grand Bern 2018, Bordeaux Supérieur

Photo courtoisie

France 13,5 %

2,0 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13576615

Même si ce n’est pas très « branché » de boire du bordeaux, force est d’avouer que la région continue de produire parmi les plus grands vins de la planète – pensez aux grands crus classés qui peuvent se bonifier des dizaines d’années, mais aussi des bordeaux de facture classique vendus encore à des prix défiant toute compétition. C’est le cas ici de ce « simple » bordeaux supérieur dominé par le merlot (60 %) et complété par le cabernet-sauvignon (40 %). Des notes de fruits noirs, de moka et de tabac. C’est généreux, avec des tanins charnus et une finale légèrement capiteuse.

Mas Janeil, Le Petit Pas 2017, Côtes du Roussillon

Photo courtoisie

France 13,5 %

2,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 12561198

Le Mas Janeil de François Lurton, cinquième génération d’une famille réputée de Bordeaux, est situé sur une faille géologique dans les Côtes du Roussillon. Un assemblage de syrah, grenache, carignan et mourvèdre vinifié en macération carbonique, comme on le fait souvent dans le Beaujolais. Et ça marche plutôt bien ! Beaucoup de fruit au nez avec des notes de cerise et de réglisse avec, en toile de fond, des notes de fleur et d’eucalyptus. C’est gourmand, frais, presque croquant. Finale fraîche et agréable. Un rouge qu’on prendra soin de servir frais (14-15 °C).

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

