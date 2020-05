BRISSON, Jean-Guy



Au CHSLD Saint-Antoine le 20 mai 2020, est décédé à l'âge de 85 ans et 5 mois monsieur Jean-Guy Brisson, demeurant à Québec depuis 2014, autrefois de Sainte-Blandine, époux de madame Madeline Praught. Il est né le 5 décembre 1934 et était le fils de feu monsieur Nazaire Brisson et de feu madame Azilda Brisson.Il laisse dans le deuil son épouse Madeline, ses enfants: Michel (Martine Langlois), Gérald (Francine Lamy), Johanne (Jo-Anne Désilets), Marco (Luciane Volponi) et Julie (Gaétan Michaud), ses petits-enfants: Marie-Pier Brisson, Claudia, Anne-Sarah, Marie- Hélène et Gabriel Brisson, Maxime, Jimmy et Alyson Brisson, Jonathan Therrien, Dominique, Pascale, Alex et Rosalie Michaud, ses arrière-petits- enfants: Federico, Elisabetta et Pietro Viozzi, Simon et Émilie Fortier, Joey et Nate Nadeau; de nombreux frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs Praught et Brisson dont son frère Claude (Jeannine Proulx), sa soeur Odette (feu Pierre E. Beauchesne) et sa belle-soeur Ann McIntire (feu Yvon Brisson), ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il était également le grand-père de feu Jean-Mathieu et de feu Élisabeth Brisson. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de leur site Internet: www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurent. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués au cours des deux dernières années. La direction des funérailles a été confiée à la :