Des lobbys derrière le choix des secteurs déconfinés ?

Le chef intérimaire du Parti québécois (PQ) Pascal Bérubé a de nouveau réclamé que le gouvernement Legault dévoile les conseils reçus de la firme McKinsey sur le déconfinement.

«Est-ce qu’on peut voir les documents? C’est ce qu’on a demandé cette semaine en motion [à l’Assemblée nationale] et on nous a dit non. Pourtant, on l’a payé et c’est assez important merci de savoir qui nous conseille», a-t-il affirmé, vendredi, en entretien avec Benoit Dutrizac.

Écoutez l’entrevue de Pascal Bérubé à QUB radio: