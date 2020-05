Je reste chez nous

Week-end du 29 mai au 1er juin 2020

Coup de cœur

GALA WEB

Série cinéma maison - Le Sprint Gala

Photo courtoisie

Depuis hier, les cinéphiles québécois ont la chance de participer à la série cinéma maison de la 5e édition Sprint Gala, organisé par Québec Cinéma. Jusqu’au 21 juin, plus de 40 films québécois seront disponibles sur des plateformes web de diffusion, comme ICI TOU.TV EXTRA, Crave, SUPER ÉCRAN, Bell et Vidéotron. Les films Menteur d’Émile Gaudreault, Antigone de Sophie Deraspe, Fabuleuses de Mélanie Charbonneau et Kuessipan de Myriam Verreault seront en vedette. Il ne reste maintenant qu’à s’installer confortablement sur notre sofa, avec un bol de popcorn, pour découvrir les bijoux du septième art québécois.

* quebeccinema.ca pour connaître la programmation complète

Je reste

BALADO

Ça va maman ?

Photo courtoisie

Le nouveau balado Ça va maman?, qui présente déjà quatre épisodes, nous ouvre la porte du cabinet de la psychologue Lory Zephyr, le temps d’une conversation authentique sur les problèmes et questionnement que vivent les mamans. Ainsi, dans chaque épisode la doctorante en psychologie spécialisée en santé mentale maternelle, en périnatalité et en attachement parent-enfant reçoit dans son bureau une maman avec une problématique spécifique. Les auditrices participent donc à une conversation enrichissante avec l’animatrice Jessika Brazeau et la docteure Zephyr, qui aborderont des enjeux psychologiques au cœur des préoccupations des parents.

*Disponible sur Spotify : spoti.fi/2WMQofj et LibSyn : cavamaman.libsyn.com

DVD

Matthias et Maxime

Photo courtoisie

Présenté à Cannes l’an dernier, le film québécois de Xavier Dolan Matthias et Maxime est désormais disponible en version numérique et en vidéo sur demande. L’histoire raconte celle de deux jeunes hommes qui sont amis depuis l'enfance. Matthias fréquente la même copine, depuis un moment alors que Maxime fait la cour à une collègue de travail. Alors que les deux amis participent à un court-métrage dans lequel ils devront s’embrasser, ce baiser qui semble anodin aura des répercussions sur leur vie et leur cercle d’amis. L’amitié peut-elle se transformer en amour?

* Sorti le 26 mai

LIVRE

Geneviève Everell- Végé

Photo courtoisie

La populaire chef Geneviève Everell, que l’on connaît grâce à ses créations de sushis, lance son neuvième livre de recette cette fois consacré exclusivement au végétarisme. L’entrepreneure de Sushis à la maison nous offre une soixantaine de recettes de ses classiques, déclinées en version végé, telles que le Cornicochon et le Ma foie du bon dieu. D’autres créations comme la pizza à l’avocat et aux betteraves ou le poké au chèvre et aux tomates confites vous feront saliver à coup sûr!

* Sorti le 27 mai