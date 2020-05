La Dre Mylène Drouin critique la gestion de la crise par Québec

Le Dr Horacio Arruda n’est pas d’accord avec la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui estime que la crise qui a frappé de plein fouet la métropole n'aurait jamais dû être gérée à partir de Québec.

«On avait toute l’information et on était très conscient de ce qui se passait dans la région de Montréal. Je ne crois pas que la distance ait fait que Montréal a été pénalisée», a déclaré le directeur national de santé publique, vendredi, lors d’une conférence de presse sur la lutte au tabagisme dans le contexte de la COVID-19.

Même son de cloche du côté de François Legault, qui a réagi aux commentaires depuis Joliette, vendredi également.

«J’ai de la difficulté à comprendre ses remarques parce que je pense que ça a été bien géré. Honnêtement, que notre cellule de crise ait été à Montréal ou à Québec, c’était dans une salle et on suivait la situation dans tous les CHSLD où il y avait beaucoup d’infections, a-t-il répondu. Je ne pense pas que ça n’aurait rien changé que la salle des commandes soit à Montréal ou à Québec.»

Le Dr Arruda et le premier ministre réagissaient à un article paru dans «La Presse», vendredi, dans lequel la Dre Mylène Drouin paraît se vider le cœur sur la façon dont la crise a été gérée à Québec. Elle affirme notamment avoir exprimé son mécontentement au directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, dès le 9 mars.

Mais celui-ci refuse d’y voir une confrontation ou une quelconque forme de «putsch».

«Vous ne me mettrez pas en opposition avec Mylène Drouin ni avec les autres directeurs régionaux de santé publique, a-t-il déclaré. Ça ne va pas nous diviser parce que ma concentration, actuellement, elle est sur la lutte, tout le monde ensemble, à la maudite COVID-19.»

Des leçons pour la deuxième vague

Dans cette même entrevue, la Dre Drouin déplore les importantes compressions budgétaires de l’ordre de 30 % des ressources financières des équipes régionales survenues en santé publique au Québec sous la gouverne de l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Elle juge également difficile de coordonner le travail avec les cinq CIUSSS et les dix établissements de santé de la métropole, alors que la direction régionale de santé publique, qui ne relève que d’un seul de ces CIUSSS, n’a dans les faits aucune autorité sur les PDG des structures.

Si le Dr Arruda ne nie pas que les compressions dans le réseau ont eu un impact et que la prévention des infections est souvent négligée dans les enveloppes budgétaires, il se garde bien de montrer du doigt un seul problème.

«La pandémie de COVID-19, c’est très complexe, une réorganisation de services dans un système de soin, c’est très complexe, laisse-t-il entendre. Chaque fois qu’on change des organisations, il y a des avantages et il y a des inconvénients. C’est quand on commence à essayer de trouver un coupable ou une cause que je pense qu’on est à côté de la track.»

Une analyse rapide des faiblesses du système est néanmoins essentielle, convient-il, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs au moment de l’arrivée d’une deuxième vague de la pandémie au Québec.

«Déjà, on va aller dans une deuxième vague avec des apprentissages qu’on va implanter», assure-t-il.

La région de Montréal est de loin la plus touchée au Québec avec plus de 25 000 cas confirmés et 2690 décès en date du 29 mai.