Le Canada réitère son engagement envers l’OMS

OTTAWA | Quelques heures après que le président Donald Trump eut annoncé que les États-Unis coupaient les ponts avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Canada a réitéré vendredi son engagement envers l’institution onusienne et a lancé un appel à la coopération internationale.

«Nous ne parviendrons à résoudre les défis mondiaux les plus urgents en matière de santé qu’en travaillant ensemble. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une réponse coordonnée et qui repose sur des données exactes. Nos institutions multilatérales sont la colonne vertébrale de cette collaboration internationale», a déclaré Karina Gould, ministre canadienne du Développement international, par voie de communiqué.

«La communauté internationale peut compter sur le Canada pour garder le cap et se tenir à disposition pour aider, a ajouté la ministre. Le Canada a hâte de poursuivre sa coopération avec tous les défenseurs de la santé publique qui travaillent présentement sans relâche pour remporter le combat contre la COVID-19.»

Donald Trump a choisi de rompre les liens entre les États-Unis et l’OMS, qu’il accuse de complaisance à l’égard de la Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le président américain a indiqué qu’il redistribuerait les fonds habituellement destinés à l’OMS vers «d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent».

Les États-Unis constituaient le premier bailleur de fonds de l’OMS.

«Notre gouvernement a clairement indiqué qu'il fallait procéder à une évaluation d'après-crise pour tirer des leçons et améliorer la réponse à la pandémie mondiale», a rappelé la ministre Karina Gould.

«C'est pourquoi le Canada a coparrainé une résolution dirigée par l'UE [Union européenne] à l'Assemblée mondiale de la santé, demandant un examen indépendant et complet de la réponse de l'OMS à la pandémie au moment opportun», a-t-elle conclu.