Le camion de rue des Oeuvres Jean Lafrance, opéré par les jeunes de la Maison Jean Lafrance, poursuit sa grande tournée dans la région de Québec.

Sachez que le Ketchup Moutarde Express sera présent à la Bouchée Généreuse dans le contexte de « Donnez au suivant » le jeudi 4 juin, entre 11 h 30 à 13 h 30 afin offrir gratuitement un repas aux bénéficiaires de cette organisation. Si des entreprises seraient intéressées à recevoir un service à l’auto du Ketchup Moutarde Express, elles peuvent communiquer au 418-681-3883.

Une toute nouvelle distinction

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, a profité de sa 40e assemblée générale annuelle pour honorer ses « Membres émérites » pour l’année 2020, en leur accordant cette nouvelle nouvelle distinction remise aux individus qui ont cumulé plus de 500 000 $ de dons au cours de leur vie ainsi qu’aux entreprises qui ont cumulé plus de 1 M $ et qui agissent comme modèles philanthropiques. À titre de membres émérites individuels, notons: Jean-Claude Blanchet, René Bussières et Maurice Tanguay. À titre de Membres émérites corporatifs, notons: Caisse Desjardins de Lévis, Desjardins, Dessercom et Ville de Lévis. La Fondation désire ainsi souligner leurs contributions financières exceptionnelles et remercier ces grands philanthropes qui permettent au centre hospitalier de rayonner et d’offrir des services et des soins de grande qualité à sa population.

Tragédie maritime

En souvenir. Le 29 mai 1914. Le RMS Empress of Ireland (photo du haut), paquebot de la Canadian Pacific Railway Company, fait naufrage dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent après avoir été heurté accidentellement par le SS Storstad (photo du bas), un charbonnier norvégien, au large de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Il s’agit de la pire tragédie maritime de l’histoire canadienne. Bilan: 1 012 victimes.

Anniversaires

Jean Coutu (photo), pharmacien et homme d’affaires, fondateur de la chaîne de pharmacies Jean Coutu, 93 ans...Claudine Prévost, animatrice radio-télé...Éric Lucas, ex-boxeur québécois, 49 ans...Christian Lévesque, président de Lévesque stratégies et affaires publiques, 50 ans...Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, 58 ans...La Toya Jackson, membre de la famille Jackson, 64 ans...Pierre Bourque, 40e maire de Montréal de 1994 à 2001, 78 ans.

Disparus

Le 29 mai 2005. John D’Amico, 67 ans, juge de lignes de la LNH de 1964 à 1987 (1689 matchs de saisons régulières et à 247 de séries éliminatoires) admis au Temple de la renommée en 1993...2017. Manuel Noriega, 83 ans, ancien homme fort du Panama des années 1980...2014. Christine Charbonneau, 70 ans, chanteuse populaire au Québec...2013. Henry Morgentaler, 90 ans, médecin d'origine polonaise...2010. Dennis Hopper, 74 ans, acteur et réalisateur américain...2008. Luc Bourdon, 21 ans, défenseur, des Canucks de Vancouver... 2007. Dave Balon, 68 ans, ancien joueur du Canadien (LNH)... gagnant de deux coupes Stanley dans les années 60...2006. Jacques Bouchard, 75 ans, le père de la publicité francophone au Québec.