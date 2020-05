Le tabac n’aide pas contre la COVID

Fumer rend vulnérable à la COVID-19, met en garde la Santé publique, malgré une étude française qui prétend le contraire.

Fin avril, une équipe de médecine française soulevait l’hypothèse que la nicotine, une substance présence dans les cigarettes, pourrait protéger du coronavirus. Selon leurs premières recherches, sur près de 490 patients atteints de la COVID-19 seulement 5 % sont fumeurs.

Une autre étude chinoise publiée dans le New England Journal of Medicine mettait de l’avant un constat semblable. Même si l’effet protecteur contre le coronavirus n’a pas encore été prouvé, l’observation a été fortement publicisée dans le monde, dont au Québec.

Problèmes respiratoires

« Quand on regarde les impacts sur la santé du tabagisme qui entraîne des problèmes respiratoires, augmente les effets de l’asthme, les maladies cardiaques ou les cancers, ce n’est pas parce que ça pourrait, en théorie, aider un tout petit peu à la COVID-19, que ça vaut de continuer de fumer », a répondu le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, vendredi, lors d’une conférence de presse pour le lancement d’une nouvelle campagne antitabac.

À cause de toutes les maladies que le tabac engendre, « les personnes qui fument sont plus vulnérables à la COVID », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le Dr Arruda rappelle que dans la dernière année, le tabagisme a fait plus de 13 000 morts au Québec.

Pour pallier le problème, la Santé publique veut réduire de moitié le nombre de fumeurs dans la province pour 2025.

En 2014, 30 % de la population québécoise fumait contre 18 % en 2018. Aujourd’hui, le gouvernement souhaite « faire descendre cette courbe » à 10 %, a expliqué le Dr Arruda en référence à l’aplatissement de la courbe de la COVID-19.

Pour ce faire, le gouvernement compte travailler sur quatre axes avec sa campagne « Pour un Québec sans tabac 2025 » : la dénormalisation du tabagisme, la prévention du vapotage et du tabagisme chez les jeunes, l’aide à l’abandon de la cigarette et la protection des « fumeurs secondaires ».

Vapotage et cannabis

Québec veut notamment travailler davantage sur le côté marketing, en l’adaptant aux produits de vapotage, mais aussi en augmentant le prix des paquets pour qu’ils deviennent moins abordables.

Selon le Dr Arruda, la stratégie vise à utiliser les jeunes pour montrer que « fumer ce n’est plus cool » et éviter ainsi que de nouveaux fumeurs s’ajoutent. Elle vise également à faire des interventions plus spécifiques auprès des personnes vulnérables en les sensibilisant de manière adaptée à leur réalité.

La Santé publique surveillera aussi de près les effets de la légalisation du cannabis, par rapport au taux de fumeurs pour s’assurer que leur nombre n’augmente pas.

Cependant, une campagne de prévention touchant le pot fera partie d’une intervention distincte, a précisé la Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie et présidente du Comité de vigilance sur le cannabis.