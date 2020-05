Les salons de coiffure rouvriront le 15 juin à Montréal

Les salons de coiffure et autres services de soins esthétiques pourront rouvrir le 15 juin dans le grand Montréal et la MRC de Joliette.

Outre les salons de coiffure, les salons de barbier, les centres d'esthétique, les services de manucures et pédicures, d'épilation, de tatouage et de perçage, de soins de la peau et de soins personnels à domicile sont touchés par cette réouverture.

Pour les autres régions du Québec, ces réouvertures auront lieu dès lundi prochain, le 1er juin.

