LNH : des transaction bientôt?

Avec le format de retour au jeu mis en place par la Ligue nationale de hockey (LNH), il se pourrait bien que l'on n'assiste à aucune transaction d’ici l’automne. On constate souvent une forte activité au repêchage, mais celui-ci n'aura pas lieu avant la conclusion des séries, qui ne se tiendraient qu'au mois d'août selon ce qui circule.

Or, le journaliste Pierre LeBrun a spéculé dans une chronique publiée sur le site web The Athletic, vendredi, sur la possibilité de voir les sept équipes exclues des séries éliminatoires prendre de l’avance pour améliorer leur formation.

Les Red Wings de Detroit, les Sénateurs d’Ottawa, les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo, les Ducks d’Anaheim, les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles ne sont pas inclus dans le tournoi à 24 équipes organisé par la LNH dans ces circonstances exceptionnelles.

Selon ce qu’une source a confirmé à LeBrun, rien n’empêche ces organisations de conclure des échanges maintenant qu’un format de séries éliminatoires a été déterminé.

À Buffalo, le défenseur Rasmus Ristolainen est mêlé à des rumeurs de transaction depuis belle lurette, et ses récents commentaires ont ajouté de l’huile sur le feu.

«On dirait que c’est finalement la saison morte au cours de laquelle il sera échangé, après deux ans de spéculations», a indiqué LeBrun.

Le journaliste précise cependant qu’il y a beaucoup d’incertitude autour du plafond salarial, ce qui complique les choses. Aussi, les Sabres voudraient sans doute attendre que d’autres équipes soient éliminées des séries afin qu’un plus vaste groupe puisse démontrer de l’intérêt.

Toujours selon LeBrun, la LNH et l’Association des joueurs tenteront de parvenir à une entente en pleine pandémie pour prolonger la convention collective, ce qui pourrait amener plus de clarté à travers la Ligue et faciliterait sans doute d’éventuelles transactions.

En 69 matchs avec les Sabres la saison dernière, Ristolainen a amassé 33 points, dont six buts. Il a compilé un différentiel de -2, le meilleur de sa carrière.