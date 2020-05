Pas de saison des croisières en 2020: coup dur pour la saison touristique à Québec et Saguenay

Le gouvernement fédéral annoncera aujourd’hui l’interdiction des croisières internationales au pays jusqu’au 31 octobre prochain, mesure qui met le dernier clou dans le cercueil de la lucrative saison des croisières touristiques pour Québec et Saguenay.

Un communiqué de presse du ministre fédéral des Transports Marc Garneau a confirmé la nouvelle vendredi matin.

«La circulation des navires de croisière offrant de l'hébergement et autorisés à transporter plus de 100 personnes est interdite dans les eaux canadiennes jusqu'au 31 octobre 2020», peut-on lire dans la missive.

Les autres exploitants de navires de passagers recevront quant à eux de plus amples indications de la part des autorités de leur province respective à partir du 1er juillet pour une reprise de leurs activités.

Pertes majeures

Promotion Saguenay, qui gère la saison des croisières dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a indiqué vendredi matin que la nouvelle tombait alors qu’on attendait la plus forte saison des croisières de l’histoire. 64 escales et 94 000 personnes étaient attendues.

«Les plus récentes données démontrent des retombées économiques pour la région de l’ordre de 58,5 millions de dollars et que le total des dépenses effectuées sur notre territoire atteigne les 26,7 millions de dollars incluant les dépenses des lignes de croisières, des passagers et des membres d’équipage», souligne Patrick Bérubé directeur général de Promotion Saguenay pour témoigner de l’impact d’une telle annonce sur la région.

